Policía asegura que camioneta usada en secuestro no es de la PNP ni del Mininter
La Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado en el que asegura que la camioneta utilizada en el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el cuádruple homicidio en Trujillo no pertenece a la institución ni al Ministerio del Interior (Mininter).
En su pronunciamiento, la PNP reveló que el vehículo usaba de forma fraudulenta la placa oficial EPF-176, la cual pertenece a un patrullero real asignado al Departamento de Seguridad de Protección de Carreteras en San Gabán, Juliaca, que permanece inoperativo desde agosto del 2025.