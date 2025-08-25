Bus termina empotrado en vivienda tras múltiple choque: chofer debía más de S/ 30 mil en papeletas

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la madrugada de este lunes en Villa El Salvador, cuando un bus de la empresa Real Star perdió el control mientras descendía por la avenida Mariano Pastor Sevilla y terminó empotrado en una vivienda.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo impactó primero contra cinco buses de la línea 41 que se encontraban estacionados, para luego estrellarse contra la casa prefabricada de la señora Elizabeth Medina. El choque provocó graves daños materiales, entre ellos la ruptura de la conexión de gas, lo que obligó a la rápida intervención de los bomberos para evitar una tragedia mayor.

El bus, conducido por Macedonio Felices Palomino (52), no contaba con SOAT vigente, acumulaba más de S/ 2 mil en multas y su chofer registraba papeletas por más de S/ 30 mil, según confirmaron las autoridades.

Aunque el accidente no dejó heridos ni víctimas mortales, las familias afectadas exigen sanciones ejemplares y mayor control sobre las unidades de transporte público que circulan en Lima.

El conductor permanece detenido en la comisaría de Pachacámac mientras avanzan las investigaciones. En tanto, la empresa Real Star emitió un comunicado comprometiéndose a cubrir los gastos de reparación de la vivienda afectada.

