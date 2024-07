Buses del Metropolitano: ATU se pronuncia por posible suspensión del servicio

La Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un comunicado ante la posible suspensión del servicio de los buses del Metropolitano.

Como se sabe, más temprano, las empresas concesionarias encargadas de la operación de los buses del Metropolitano anunciaron que podrían suspender totalmente el servicio a partir de agosto si las mesas de trabajo convocadas por la ATU no brindan una solución a su desequilibrio financiero.

«Los costos de operación del servicio se encuentran 24% por encima de los ingresos del Metropolitano, lo que hace que este sistema no sea autosostenible y se encuentre en situación de permanente desequilibrio económico. Por ello, si a la brevedad la ATU no corrige su decisión de continuar con una operación parcial del sistema, de permitir la competencia de transporte ilegal, de no realizar tareas de fiscalización para evitar el fraude o de no reducir temporalmente los costos que le genera al sistema, se deberá proceder a la suspensión total del servicio», enfatizaron.

Las empresas concesionarias explicaron que el servicio se sostiene en gran medida por las tarifas pagadas diariamente por los pasajeros, pero que no van a poder continuar cubriendo los costos de operación y mantenimiento de los buses. Una de las soluciones que propusieron a la ATU fue que esta deje de llevarse el 13% del dinero generado por los boletos vendidos.

LA RESPUESTA DE LA ATU ANTE POSIBLE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE LOS BUSES DEL METROPOLITANO

La ATU emitió un comunicado la noche de este lunes 15 de julio en el que señalan lo siguiente:

«En relación a la información difundida por los medios de comunicación sobre la posible suspensión del servicio del Metropolitano, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) comunica a la ciudadanía lo siguiente:

Desde el viernes 12 de julio, se informó a la opinión pública sobre los alcances de la reunión sostenida entre la presidenta de la ATU, su equipo técnico y los representantes de los concesionarios de buses y recaudo del Metropolitano, para abordar y dar solución a los temas de infraestructura, operación y equilibrio económico financiero en el mencionado sistema de transporte.

En base a la reunión, ambas partes reconocieron que, producto de años anteriores, existen muchos retos por afrontar, por ello, se comprometieron a realizar mesas de trabajo semanales a fin de implementar estrategias de solución integral, a corto y mediano plazo, mediante un cronograma de trabajo, apostando por las acciones coordinadas y el diálogo.

Asimismo, precisar que, desde la ATU, no se ha recibido ninguna comunicación donde se especifique una presunta fecha de paralización. Desde la autoridad, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los concesionarios para lograr un transporte moderno, seguro, formal y sostenible en beneficio de los usuarios».

