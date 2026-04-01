Caen “Los berracos de Medellín” en Puente Piedra: se dedicaban al “gota a gota” y a la venta de drogas

En el distrito de San Martín de Porres, la Policía Nacional logró capturar a la presunta banda criminal “Los Berracos de Medellín”, grupo que estaba integrado por delincuentes de nacionalidad colombiana.

Según las pericias de las autoridades, los hampones estarían implicados en delitos por extorsión en modalidad “gota a gota”, trata de personas y tráfico ilegal de drogas, como marihuana o el “tusi”.

En el operativo se arrestó a los sujetos colombianos Jhonier Arias Flores (33), alias el “Chili”; Eldinever Vergara Mira (25), alias el “Topo”; y Sebastián Pino Perdomo (21), alias Marino”. También se arrestó a la extranjera venezolana Rosemary Portillo Pereyra, alias “Mirella”.

Del inventario logístico de la banda, se logró incautar un arma de fuego, dos cartuchos de dinamita, drogas y tarjetas promocionales donde anunciaban sus temidos préstamos.

Durante el allanamiento, se logró rescatar a una menor de 17 años que fue reportada como desaparecida en el 2025 en Chimbote. La policía presume que “Los berracos de Medellín”, estaban entrenándola para integrarla a la organización delictiva.

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