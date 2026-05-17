Gobierno declara emergencia sanitaria por brote de sarampión en Lima, Callao y otras 12 regiones

El Gobierno peruano declaró emergencia sanitaria por 90 días ante el brote de sarampión registrado en el país y el riesgo de expansión hacia distintas regiones. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 008-2026-SA y alcanza a Lima Metropolitana, el Callao y otras 12 regiones, entre ellas Puno, Arequipa, Cusco, Loreto y Ucayali.

La decisión se tomó luego de que el Ministerio de Salud confirmara transmisión local de sarampión en Puno y advirtiera un alto riesgo de propagación debido a las bajas coberturas de vacunación en la población.

Con esta declaratoria, el Minsa reforzará las acciones de vigilancia epidemiológica, campañas de vacunación, monitoreo de casos y medidas preventivas en establecimientos de salud públicos y privados. Además, se autorizó la contratación prioritaria de bienes y servicios destinados exclusivamente a la atención de la emergencia sanitaria.

Las autoridades sanitarias también exhortaron a la población a completar sus esquemas de vacunación y acudir a los centros de salud ante síntomas relacionados con la enfermedad para evitar nuevos contagios.

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Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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