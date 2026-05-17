Inició la segunda vuelta electoral: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tienen 21 días para convencer al electorado

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó este domingo el inicio de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en un escenario marcado por la polarización, el bajo respaldo electoral y la necesidad urgente de construir alianzas en apenas 21 días de campaña.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que las dos fórmulas presidenciales con mayor votación disputarán la segunda vuelta el próximo 7 de junio. Tras la proclamación, ambos candidatos ofrecieron sus primeros mensajes al país y delinearon el tono que tendrá la campaña final.

Keiko Fujimori sostuvo que esta elección “no se trata de ideologías” sino de “elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden”. Por su parte, Roberto Sánchez agradeció el respaldo recibido en las regiones altoandinas y aseguró que buscará construir “un gran consenso” como alternativa “al autoritarismo”.

Con el 100 % de actas contabilizadas por la ONPE, Fujimori obtuvo el 17.192 % de los votos, equivalentes a 2 millones 877 mil 678 electores. Sánchez alcanzó el 12.039 %, con 2 millones 15 mil 114 votos. Entre ambos no superan el 30 % del universo electoral, reflejando la fragmentación que dejó la primera vuelta.

PARTICULAR ELECCIÓN

En conversación con Punto Final, el analista político Enrique Castillo consideró que el proceso electoral ha sido “anormal” por la elevada cantidad de candidatos y el escaso respaldo a las dos opciones finalistas. Además, advirtió que ambos postulantes enfrentan altos niveles de rechazo y temor en distintos sectores de la población.

El mapa electoral volvió a mostrar un país dividido. Fuerza Popular ganó en diez regiones, principalmente del norte y centro del país, entre ellas Piura, Lambayeque, La Libertad, Junín e Ica. En tanto, Juntos por el Perú se impuso en once regiones, sobre todo del sur andino, como Cusco, Puno, Ayacucho y Apurímac, además de Cajamarca y Amazonas.

En regiones clave como Lima, Arequipa y Tacna, triunfaron otras agrupaciones políticas, cuyos votos podrían resultar decisivos en la segunda vuelta. Por ello, tanto Fujimori como Sánchez ya iniciaron acercamientos y conversaciones con partidos que quedaron fuera de competencia.

Mientras el fujimorismo busca tender puentes con Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno, desde Juntos por el Perú aseguran contar con el respaldo de agrupaciones de izquierda como Primero la Gente y Venceremos.

En paralelo, comenzaron las primeras tensiones entre ambos candidatos por la sede de los debates presidenciales, mientras el JNE inició la impresión de las cédulas de votación para una campaña corta e intensa que definirá el rumbo político del país.

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