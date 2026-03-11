Cámara captó brutal asesinato de Jean Paul Guerrero, padre de la hija de Angye Zapata

Continúan revelándose más detalles del feroz ataque que acabó con la vida de Jean Paul Guerrero Rebaza, expareja y padre de la hija de la bailarina e influencer Angye Zapata. Cámaras de vigilancia captaron el preciso instante en que la víctima es acribillada en los exteriores de un condominio en la cuadra 58 de la avenida Alfredo Benavides, en Lima.

Las imágenes muestran cómo el sicario llega hasta el lugar caminando e inmediatamente abre fuego contra su objetivo, quien se encontraba en el ingreso del condominio esperando que el personal que se encontraba en la caseta de vigilancia le abra la puerta.

El hampón, que vestía una casaca negra y gorra oscura, disparó hasta 14 veces contra Guerrero Rebaza. Este último intenta huir de los disparos, pero su agresor lo persigue mientras continúa disparándole al cuerpo a corta distancia.

Jean Paul Guerrero Rebaza no era una personaje nuevo para las autoridades y es que tenía un historial policial por posesión de armas, conducción en estado de ebriedad y presunta microcomercialización de drogas.

