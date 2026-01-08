Cámaras de vigilancia captaron el preciso instante en que policía abate a sicario que asesinó a chofer de combi en Comas

Los casos de extorsiones y ataques armados contra los conductores de transporte público se incrementan alarmantemente en la capital. Un nuevo asesinato se registró esta madrugada en la cuadra cinco de la avenida Belaúnde Oeste, en el distrito de Comas, donde un chofer y un delincuente perdieron la vida.

Fueron las cámaras de vigilancia de la zona que captaron el preciso instante en que un policía vestido de civil abatió al sicario que segundos antes había asesinado a balazos a un conductor de una combi informal identificado como José Carlos Marín (28).

Según los primeros reportes, el efectivo policial se percató del ataque al conductor e inició una intensa persecución que acabó con un fuego cruzado en la vía pública. Luego de algunos segundos, el sicario fue abatido mientras intentaba escapar. La intervención quedó registrada en video y será clave para continuar con las investigaciones y hallar a los cómplices del atentado.

