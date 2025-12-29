Captan a fiscalizadores de San Isidro comiendo ceviche de carretilla decomisada: Municipalidad anuncia sanción

Gran indignación ha causado el accionar de personal de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización de la Municipalidad de San Isidro, quienes fueron captados comiendo el ceviche que minutos antes habían decomisado a un vendedor informal.

El operativo de control para recuperar espacios públicos fue puesto en tela de juicio y es que tras incautar una carreta que no contaba con los permisos correspondientes, los trabajadores ediles no trasladaron el vehículo de comida a un depósito municipal cumpliendo los protocolos.

El video, registrado este 29 de diciembre en la Av. Javier Prado Este con Av. Ricardo Rivera Navarrete, muestra a los fiscalizadores dentro de un camión municipal comiéndose los productos que se encontraban en el triciclo, hecho que ha desatado una ola de críticas en contra este tipo de operativos.

Municipalidad anuncia sanción:

En medio de la avalancha de reclamos, la Municipalidad de San Isidro emitió un comunicado para expresar su rechazo y anunció sanciones disciplinarias en contra de los trabajadores involucrados en el uso indebido de productos retenidos en el operativo.

“Se ha dispuesto la separación inmediata de los agentes involucrados. (…) Asimismo, se ha ordenado el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) correspondiente para aplicar la máxima sanción posible, sin perjuicio de las acciones legales que puedan derivarse por esta inconducta”, se lee en el pronunciamiento.

📌 #Comunicado | La Municipalidad de San Isidro informa sobre las medidas adoptadas ante el incumplimiento de protocolos por parte de agentes de Fiscalización. pic.twitter.com/XI3aupmt0k — MuniSanIsidro (@munisanisidro) December 29, 2025

