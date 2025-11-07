Capturan a presuntos implicados en el asesinato de alférez Jhordy Escobedo

En un operativo de inteligencia, la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri capturó a dos miembros de la banda criminal “Los Malditos de Puente Piedra”, que estarían implicados en el asesinato del alférez PNP Jhordy Escobedo, ocurrido el 23 de octubre en Carabayllo.

La intervención se desarrolló en la cuarta zona de Collique, donde fue detenido Kevyn Said G. B. (33), conductor del vehículo Nissan Versa rojo utilizado en el ataque. Al momento de su captura, fue encontrado con marihuana, pasta básica de cocaína (PBC) y municiones.

Horas después, en la cuadra 49 de la av. Túpac Amaru, en Comas, la Policía detuvo a Máximo Enrique L. Y. (31), quien cuenta con antecedentes por robo agravado y tenencia ilegal de armas, además de haber cumplido condena en los penales de San Pedro y Aucallama.

Estas detenciones constituyen un avance determinante en la identificación del brazo operativo involucrado en el atentado contra el joven oficial de la Policía Nacional del Perú.

