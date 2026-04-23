Capturan a implicado en el asesinato de trabajadora del INPE

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de un prófugo implicado en el asesinato de una abogada del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la provincia de Chincha, región Ica. El detenido, identificado como H.A.S.G. (28), registraba una requisitoria vigente por el delito de homicidio, según fuentes policiales.

Agentes de la PNP ejecutaron un operativo estratégico basado en labores de inteligencia, que permitió ubicar y detener al sujeto.

De acuerdo con las investigaciones, el intervenido estaría vinculado al asesinato de la abogada Fanny Hernández Correa, trabajadora del INPE, quien fue atacada a balazos el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del penal de Chincha.

El crimen generó conmoción en la zona y motivó un despliegue de acciones para dar con los responsables.

La orden de captura había sido emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria correspondiente, que lo requería para continuar con las diligencias por su presunta participación en este hecho de alta gravedad.

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