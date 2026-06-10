¡No va más! Universitario hizo oficial la salida de uno de sus delanteros

Universitario de Deportes anunció la salida de uno de sus delanteros, precisamente uno que llegó como refuerzo del plantel crema, pero que mostró un bajo nivel cada vez que fue considerado. Se trata del jugador hispanosenegalés Sekou Gassama.

“¡Gracias, Sekou! Agradecemos a Sekou Gassama por el profesionalismo mostrado en su paso por el club. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros retos profesionales”, indicó el equipo crema en sus distintas redes sociales.

La salida de Sekou Gassama se produce luego de una evaluación realizada por el DT crema, el argentino Héctor Cúper. Con esta decisión, el cuadro crema tiene un cupo de extranjero liberado con miras a la reapertura del libro de pases para el Torneo Clausura.

Precisamente, ha trascencido que Héctor Cúper desea contar con un delantero extranjero para el reinicio de la Liga 1 tras la culminación de la Copa del Mundo.

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