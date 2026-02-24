Caso Lizeth Marzano: ¿cuántos años de cárcel le corresponderían a Adrián Villar tras atropello a deportista?

Adrián Villar todavía no ha sido detenido por las autoridades pese a estar identificado. Tras atropellar y causar la muerte a la deportista Lizeth Marzano, ¿cuántos años de cárcel le corresponderían al joven de 21 años?. El abogado penalista James Rodríguez, en diálogo con Latina Noticias, brindó más detalles.

“La pena que se le debería imponer es de seis años“, señala el abogado. Sin embargo, la defensa de Villar ha señalado que podrían acogerse a la terminación anticipiada. En este escenario, la pena podría verse reducida.

“De acuerdo con nuestra legislación, se le reduce hasta 1/6 de la pena máxima a imponerse, cuando el imputado o el investigado se acoge a una terminación anticipada”, declaró Rodríguez.

Para el letrado, aunque Villar quiera acogerse a la terminación anticipada, “el juez debe valorar que atropelló a una persona, la dejó moribunda y huyó del lugar”.

Por el momento, Adrián Villar cuenta con nueve meses de impedimento de salida del país, mientras continúan las investigaciones.

“El Ministerio Público debería solicitar la detención preliminar, como corresponde, ya que se ha demostrado que el investigado no respetó las normas de tránsito, huyó del lugar y no prestó primeros auxilios a la víctima”, enfatizó.

