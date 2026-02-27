Caso Lizeth Marzano: ¿qué diligencias se realizarán HOY con Adrián Villar?

Los días transcurren y se espera que la investigación por el atropello y muerte de Lizeth Marzano siga su curso y brinde justicia. En esa línea, continúan las diligencias por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional, luego de que quedara suspendida la reconstrucción de los hechos pactada para la noche del 26 de febrero.

Este viernes 27 se espera que se revisen los videos en los que se observa a Adrián Villar, conductor que causó el fallecimiento de la deportista, junto a su expareja Francesca Montenegro y dos personas más aún no identificadas cenando en el restaurante Tanta. Esta diligencia determinará si el detenido consumió alcohol y contará con su presencia y la de su abogado.

Además, a las 11:00 está citado el brigadier de la PNP Roberto Cortés, quien es una de las autoridades que acudió a la vivienda de Adrián luego del accidente. En horas de la tarde, la Policía tomará la declaración de uno de los familiares más cercanos a la víctima y otras personas cuyos testimonios pueden dar nuevos indicios de lo ocurrido aquella fatídica noche.

RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS QUEDÓ SUSPENDIDA

Alegaron razones de seguridad para suspender el procedimiento programado para las 23 horas del jueves 26 de febrero. En la cuadra 8 de la av. Camino Real se reunieron vecinos, familiares y amigos para realizar una vigilia, rendir homenaje a la seleccionada peruana y exigir justicia.

La obstaculización de la escena por la gran afluencia de personas y presencia de medios de comunicación fue la razón brindada por la fiscal Yanet Roller para suspender la diligencia que servirá para esclarecer las circunstancias del hecho en presencia del investigado, Adrián Villar.

El implicado permanece bajo detención preliminar durante 72 horas en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, mientras las autoridades aún no han determinado cuándo se realizará la reconstrucción de los hechos.

