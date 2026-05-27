Ejecutivo convoca a gobernadores y arroceros a una reunión por protestas y bloqueos

El Gobierno convocó para este miércoles a una reunión de alto nivel en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con gobernadores regionales y representantes del sector arrocero, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras registrados en distintas regiones del país.

La cita fue promovida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y busca atender las demandas de los productores de arroz, quienes mantienen un paro nacional desde inicios de semana debido a la caída del precio del producto, el rechazo a las importaciones y el incumplimiento de acuerdos previos con el Ejecutivo.

Según información oficial, las manifestaciones ya afectan diversas zonas del país. En Piura se reportaron interrupciones en al menos 12 puntos de la red vial, mientras que en San Martín, Huánuco y Puno también se registraron bloqueos y movilizaciones de agricultores.

A la reunión fueron convocados los gobernadores regionales de Lambayeque, Ucayali, Piura, San Martín, Tumbes y Huánuco, además de delegados de organizaciones arroceras. La PCM solicitó que cada región participe con dos representantes de sus gremios agrarios.

En un comunicado, Midagri señaló que el objetivo del encuentro es coordinar acciones inmediatas para atender la problemática del sector y garantizar la estabilidad en las regiones afectadas por las protestas. Además, el Ejecutivo indicó que apuesta por el diálogo como principal mecanismo para alcanzar soluciones.

El documento oficial también exhorta a las autoridades regionales a reforzar las acciones conjuntas dentro de sus competencias para recuperar el orden y evitar mayores afectaciones a la población, especialmente en las vías nacionales donde continúan las interrupciones del tránsito.

Mientras tanto, los productores arroceros esperan que la reunión permita alcanzar compromisos concretos frente a la crisis que atraviesa el sector. De no existir acuerdos, dirigentes agrarios advirtieron que las medidas de protesta podrían intensificarse en los próximos días.

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