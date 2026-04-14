Chofer de Galaga responsabiliza a ONPE por demoras en traslado de material electoral: “No había personal”

Continúan las demoras en el repliegue del material electoral usado en las dos jornadas de las Elecciones Generales 2026. Largas filas de vehículos permanecen desde ayer en los exteriores del almacén de la ONPE en Lurín a la espera de entregar los equipos y herramientas empleados en los comicios.

Uno de los conductores contratados por la empresa Servicios Generales Galaga SAC denunció en Latina Noticias los maltratos que han recibido los choferes desde que se inició el traslado del material electoral en las instituciones educativas.

Según precisó, los problemas se iniciaron la noche del viernes 10 de abril y es que pese a que fueron citados en horas de la noche para iniciar la distribución, empezaron su recorrido recién el sábado por la mañana porque no había personal de la ONPE que fiscalice la entrega.

Además, señaló que la empresa Galaga dejó las unidades en el almacén una semana antes de las elecciones para que los equipos y materiales electorales sean colocados en los containers. Cuando llegó al lugar se percató que todos los vehículos estaban listos para ser embarcados, pero la falta de trabajadores de la ONPE ocasionó los retrasos.

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