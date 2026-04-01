Chofer de Vipusa narra momentos de terror que vivió junto a sus pasajeros durante ataque de sicarios

El conductor que de la empresa Virgen de la Puerta S.A. (Vipusa) narró los momentos de terror que vivió junto a sus pasajeros durante el ataque armado de dos sicarios en plena Panamericana Norte, atentado que dejó una pasajera muerta y al menos cuatro personas heridas.

“Cuando estaba en el tráfico parado se paró frente a mí la moto y me miró a mí. En el momento de intento de disparo no consiguió su objetivo, quizás hacia mi persona. Yo aceleré y le cae por desgracia a mi pasajera, la primera pasajera que estaba sentada en el asiento delantero. Son como cuatro a cinco ráfagas de disparos y las cuales impactaron en mis pasajeros”, contó el conductor.

Mientras continúan investigándose el móvil del ataque, el chofer de Vipusa también señaló que la noche del último martes 31 de marzo sostuvo un altercado con unos pasajeros que se oponían a la nueva tarifa.

Como se recuerda, la unidad fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta, a la altura del Mercado Tres Regiones, en el distrito de Puente Piedra. Vecinos señalan que no es la primera vez que ocurre ataques contra los conductores de transporte público en esta zona de Lima Norte.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7