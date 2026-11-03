Cierran 20 puertos del litoral peruano por oleajes anómalos: ¿hasta cuándo regirá la medida?

Un total de 20 puertos del litoral peruano permanecen cerrados de manera preventiva debido a la presencia de oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad. La medida fue dispuesta ante las condiciones del mar y se mantendrá vigente hasta el próximo 8 de noviembre, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci.

Los principales puertos afectados se encuentran en Chimbote, Huacho y Chancay. Mientras tanto, la Marina de Guerra del Perú continúa monitoreando el comportamiento del mar y evaluando las condiciones para el restablecimiento de las actividades portuarias.

🌊 #LitoralCentro | @MGP_DICAPI informa que 20 puertos se encuentran cerrados debido a la presencia de #Oleajes de ligera a moderada intensidad. Según la @DHN_peru, este fenómeno permanecerá vigente hasta el 8 de noviembre. https://t.co/pH76E5ktUS — COEN – INDECI (@COENPeru) November 3, 2026

¿POR QUÉ SE PRODUCEN LOS OLEAJES ANÓMALOS?

De acuerdo con información de la Marina de Guerra, el fenómeno de El Niño ha contribuido al incremento del nivel de la superficie marítima en hasta 60 centímetros en el litoral norte del país.

El capitán de fragata Marco Bartens, del Departamento de Oceanografía de la Marina, explicó que esta elevación modifica las condiciones habituales de la costa y favorece que las olas ingresen con mayor intensidad hacia las playas.

En ese contexto, los oleajes anómalos pueden alcanzar entre dos y tres veces el tamaño de las olas habituales al llegar al litoral, lo que incrementa el riesgo para las embarcaciones, las instalaciones portuarias y las zonas cercanas al mar.

¿HASTA CUÁNDO CONTINUARÁN LOS OLEAJES ANÓMALOS?

Según el Aviso Especial de Oleaje N.° 45-26, emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), las condiciones anómalas provenientes del suroeste continúan afectando el litoral peruano.

Sin embargo, se prevé que el fenómeno disminuya progresivamente durante los próximos días. El cierre de los 20 puertos se mantendrá hasta el 8 de noviembre, mientras las autoridades marítimas evalúan la evolución de las condiciones oceanográficas.

¿QUÉ MEDIDAS DE PREVENCIÓ SE DEBEN TOMAR?

Ante esta situación, la Marina de Guerra recomienda a los pescadores, trabajadores portuarios y habitantes de las zonas costeras respetar las disposiciones de las autoridades y evitar exponerse a las condiciones del mar.

Asimismo, se aconseja suspender las actividades recreativas y deportivas en las playas mientras persistan los oleajes anómalos y mantenerse informados a través de los comunicados oficiales.

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