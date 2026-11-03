Premier convocará a titulares del Poder Judicial y la Fiscalía para coordinar lucha contra el crimen

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que convocará a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para reforzar la coordinación entre las instituciones del Estado frente a la delincuencia. El encuentro se realizará en el marco de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, que es presidida por el jefe del gabinete.

El titular de la PCm sostuvo que la lucha contra el crimen no puede limitarse a las intervenciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sino que requiere la participación de las entidades responsables de investigar y sancionar los delitos.

“El Poder Judicial y la Fiscalía tienen un rol preponderante en la lucha contra el crimen organizado, todos debemos sumar esfuerzos para que cada intervención se traduzca en una sanción conforme a ley”, señaló.

El premier también remarcó que el trabajo de las fuerzas del orden debe estar acompañado por el compromiso de todo el aparato estatal, para evitar que las personas detenidas por delitos vuelvan a las calles y continúen cometiendo ilícitos.

Como parte de la estrategia, adelantó que la comisión convocará a entidades como el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y empresas de telefonía. De esta manera, se espera incorporar sus capacidades técnicas a las acciones destinadas a desarticular organizaciones criminales.

PERÚ Y ESTADOS UNIDOS FORTALECEN COOPERACIÓN EN SEGURIDAD

En paralelo, el vicecanciller Eric Anderson se reunió con Thomas DiNanno, subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Control de Armas y Seguridad Internacional, para abordar asuntos vinculados a la cooperación bilateral en seguridad y defensa.

En el encuentro, en el que participó el embajador estadounidense Bernie Navarro, se trataron temas como ciberseguridad, lucha contra el crimen organizado transnacional y fortalecimiento de la coordinación entre ambos países.

La Cancillería indicó que la reunión permitió reafirmar la asociación estratégica entre Perú y Estados Unidos. DiNanno, por su parte, agradeció el diálogo sobre cooperación en energía nuclear civil, combate a organizaciones terroristas y protección frente a tecnologías emergentes.

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