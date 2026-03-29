Clausuran temporalmente el Estadio Nacional: multas superan 110 mil soles

La Municipalidad de Lima ordenó la clausura temporal del Estadio Nacional, tras constatar reiterados incumplimientos a la normativa municipal durante eventos realizados los días 27 y 28 de marzo. La medida fue ejecutada este 29 de marzo por la Gerencia de Fiscalización y Control.

Según detallaron, las inspecciones evidenciaron ruidos excesivos, aglomeraciones, alteración del orden público, acumulación de residuos y afectación a la tranquilidad vecinal, superando los límites permitidos pese a advertencias previas.

Como resultado, se impusieron multas que ascienden a S/110 mil por no respetar horarios, permitir disturbios y no realizar la limpieza de espacios públicos. La clausura fue aplicada con apoyo de serenazgo y se colocaron avisos en los accesos del recinto.

Como consecuencia de este accionar, la entidad administradora deberá presentar sus descargos en un plazo de 48 horas para evaluar el levantamiento de la medida.

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Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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