¿Cómo cayó Erick Moreno alias ‘El Monstruo’? El paso a paso de la captura del criminal más buscado del Perú

Eran las 10 de la noche en San Lorenzo, Paraguay, cuando una operación internacional permitió capturar a Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, el delincuente por el que el Estado peruano ofrecía un millón de soles de recompensa. En una vivienda en ruinas, con el cabello largo y en apariencia deteriorada, el líder criminal fue sorprendido por la policía de Asunción tras arduos meses de seguimiento.

De acuerdo con información exclusiva revelada por Punto Final, lo primero que hizo Moreno al ser intervenido fue ofrecer un millón de dólares a los agentes paraguayos para evitar su detención. La respuesta fue contundente: los policías comenzaron a comunicarse en guaraní para impedir que comprendiera cómo informaban en tiempo real a sus superiores. Así se derrumbó la seguridad del delincuente que durante meses intentó burlar a las autoridades.

UNA INVESTIGACIÓN QUE EMPEZÓ EN LIMA NORTE

La caída de Moreno fue resultado de un complejo trabajo de inteligencia iniciado en enero, cuando la Fiscalía de Crimen Organizado y la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la DIRINCRI abrieron una carpeta contra Los Injertos del Norte. En ese marco, el primer golpe llegó con la captura de Gian Bielich Yucra, alias “Moche”, acusado de asesinar a un taxista en San Martín de Porres por orden de Erick Moreno.

Un mes después, el arresto de Gianpieri Flores Huánuco, alias “Nico”, marcó un punto de quiebre. En su poder se hallaron cuadernos con registros de pagos que revelaron, por primera vez, los nombres de mujeres que cobraban el dinero de las extorsiones: Shirley Pajuelo, Verónica Quispe y Grace Bados Neyra. Esta última se convirtió en la pieza clave que permitió reconstruir la ruta del dinero y seguir los pasos del cabecilla.

EL RASTRO DE GRACE BADOS Y LA CONEXIÓN CON PARAGUAY

El seguimiento a Grace Bados llevó a la policía a descubrir viajes estratégicos entre Perú, Chile, Argentina y Paraguay. Con información de Migraciones y de la Policía de Asunción, se confirmó que la mujer era el nexo financiero del Monstruo. Además, reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú revelaron transferencias millonarias hacia cuentas en Paraguay, confirmando que el líder criminal ya no se ocultaba en Bolivia, como se creía.

El 26 de marzo, Grace Bados fue finalmente detenida. Durante su captura, recibió una llamada directa de Erick Moreno, lo que permitió a los agentes confirmar la ubicación del delincuente en Asunción. Desde ese momento, la cooperación entre la DIRINCRI y la policía paraguaya se intensificó, cerrando el cerco en torno al prófugo más buscado del país.

EL CERCO FINAL Y LA CAÍDA DEL ‘MONSTRUO’

Moreno intentó replegarse en Brasil con la protección de la banda de Los Guevara, pero regresó a Paraguay tras fracasar en su intento de permanecer oculto. Aislado, sin dinero y dependiendo únicamente de su pareja paraguaya, Daiana Martínez, terminó escondido en casas prestadas y sobreviviendo con envíos en efectivo a través de “correos humanos”.

El 14 de abril, la coordinación internacional entre Perú y Paraguay resultó decisiva: con fotos, coordenadas y direcciones compartidas, los agentes paraguayos siguieron cada movimiento de Moreno hasta dar con su escondite en San Lorenzo. Esa noche, finalmente, cayó el hombre que durante años sembró terror en Lima Norte a través de asesinatos, extorsiones y amenazas.

Hoy, Erick Moreno Hernández permanece bajo custodia en Paraguay a la espera del proceso de extradición solicitado por la justicia peruana. Su captura representa el fin de una larga persecución y abre el camino para que responda en el Perú por los crímenes que lo convirtieron en uno de los delincuentes más peligrosos del país.

