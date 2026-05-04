La pandemia silenciosa de la salud mental cuesta hasta el 34% de su planilla anual a empresas peruanas

En el contexto actual del mercado laboral, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierten que los problemas de salud mental y productividad generan pérdidas globales cercanas a un billón de dólares anuales. Esta situación, considerada por especialistas como una “pandemia silenciosa”, también tiene un fuerte impacto en el Perú.

A nivel nacional, se estima que cerca del 70% de los trabajadores experimenta estrés crónico, un factor que incide directamente en fenómenos como el ausentismo, el presentismo —cuando el trabajador acude pero rinde por debajo de su capacidad— y la baja motivación laboral.

Diversos análisis técnicos señalan que estos factores pueden representar entre el 18% y el 34% del salario anual por cada colaborador afectado, lo que configura un costo oculto significativo para las organizaciones, especialmente en un entorno donde la eficiencia operativa resulta determinante para la competitividad.

ENFOQUE INTEGRAL PARA MEDIR EL PROBLEMA

Frente a las limitaciones de las encuestas de clima laboral tradicionales, especialistas plantean la necesidad de aplicar diagnósticos más integrales que permitan comprender con mayor precisión el desempeño y comportamiento del talento humano.

Este tipo de evaluaciones incorpora herramientas como análisis conductuales para identificar patrones de comportamiento, mediciones de capacidades cognitivas y evaluaciones por competencias orientadas a detectar fortalezas y brechas dentro de las organizaciones.

La aplicación de estos enfoques permite a empresas de sectores clave —como minería, banca y comercio— tomar decisiones más informadas en procesos de promoción, sucesión y gestión del talento, reduciendo la improvisación y fortaleciendo la estabilidad organizacional.

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