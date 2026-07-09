Consejo de la Prensa Peruana alerta agresiones contra periodistas y medios que afectan la libertad de expresión

El Consejo de la Prensa Peruana presentó su informe de libertad de expresión correspondiente a junio de 2026, en el que advierte sobre una resolución del Tribunal Constitucional que ordena al diario El Comercio eliminar tres contenidos de su archivo web relacionados con la red de corrupción de Rodolfo Orellana.

Según el documento, esta decisión convierte al Tribunal Constitucional en un “árbitro de la evolución del interés público a lo largo del tiempo”, al intervenir sobre información publicada en el pasado.

El informe también recoge otros casos ocurridos durante junio, entre ellos presuntos actos de hostigamiento contra el periodista Gustavo Gorriti, la detención de Ceymor Rengifo y el ataque contra la casa del periodista Julio Aquise.

Además de detallar estos hechos, el Consejo de la Prensa Peruana expone su posición institucional y un análisis sobre la situación de la libertad de expresión en el país durante el último mes.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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