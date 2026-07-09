José Balcázar visita a Keiko Fujimori tras su oficialización como presidenta electa | VIDEO

La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo una reunión con el presidente José María Balcázar, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara su elección como próxima mandataria del Perú.

Tras el encuentro, Fujimori informó que Balcázar la invitó formalmente a Palacio de Gobierno para el próximo 16 de julio, luego de la ceremonia de recepción de credenciales, invitación que confirmó aceptará.

Además, señaló que su equipo de transferencia ya inició la recopilación de información en los ministerios y en la Presidencia del Consejo de Ministros como parte del proceso de cambio de gobierno.

Por su parte, José María Balcázar indicó que felicitó a la presidenta electa por su elección y destacó la importancia de mantener un diálogo permanente para afrontar los principales problemas del país.

“Para un buen gobierno, se necesita diálogo permanente”, manifestó el mandatario, quien también le deseó éxitos en su gestión en favor de todos los peruanos.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Melania Urbina aquí: