Contraloría advierte irregularidades en adjudicación de obras por más de S/ 11 millones en municipio de Miraflores

La gestión del alcalde de Miraflores, Carlos Canales Anchorena, está en el ojo de la tormenta luego de que la Contraloría General de la República advirtiera irregularidades en los procedimientos de selección por parte de la comuna a cinco obras valorizadas en S/ 11 822 017.79. Además determinó presunta responsabilidad penal en dos servidores ediles, responsabilidad administrativa en dos trabajadores y otros tres funcionarios tienen ambos tipos de responsabilidad.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 016-2025-2-2161-AC, cuyo período de evaluación comprende del 25 de octubre de 2023 al 3 de marzo de 2025 reveló que los funcionarios encargados de las contrataciones no efectuaron la verificación de la acreditación de los requisitos de calificación, capacidad técnica y profesional, previstos en las bases integradas de licitaciones públicas, lo que permitió el perfeccionamiento de los contratos para la ejecución de obras con postores que no acreditaron contar con la capacidad necesaria para ejecutar las obras.

¿QUÉ OBRAS PRESENTAN IRREGULARIDADES?

La auditoría se centró en los procedimientos de selección de la Licitación Pública n.° 004-2023-CS-MM-1 para el mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la Avenida Roca y Boloña por un monto de S/ 3 313 318.34, la Licitación Pública n.° 011-2024-CS-MM-1 para la recuperación del servicio de movilidad urbana en las vías locales de la calle Bolognesi por S/ 4 046 978.17 y la Adjudicación Simplificada n. 014-2024-CS-MM-1-1 para la renovación de pistas y adquisición de mobiliario urbano en la calle Porta por S/ 1 147 964.05.

También están incluidas la Adjudicación Simplificada n.° 015-2024-CS-MM-1 para el mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la calle General Varela (S/ 1 289 749.43) y la Adjudicación Simplificada n.° 017-2024-CS-MM-1 para la creación de servicios de espacios públicos urbanos en el Parque de la Juventud (S/ 2 024 007.80).

En la Licitación Pública n.° 004-2023-CS-MM-1 no se admitieron 18 de las 23 ofertas presentadas debido a formalidades subsanables como la falta de firma legalizada, la presencia de firmas pegadas sin sustento objetivos, defectos formales subsanables en promesas de consorcio, entre otros. En este proceso se admitieron cinco ofertas, pero solo dos cumplieron con todos los requisitos de admisión previstos en las bases. Mientras que, en la fase de calificación, se otorgaron puntajes a postores sin verificar que correspondan con los criterios establecidos, hecho que generó otorgar la buena pro a postor que no acreditó el requisito de calificación previsto en las bases integradas.

Por su parte, en la Licitación Pública n.° 011-2024-CS-MM-1 se declaró a algunas ofertas como no admitidas por exigencia de actividad económica registrada en la ficha RUC, pese a no estar contemplado como requisito para la admisión, así como por errores materiales y formales que son subsanables, tales como errores tipográficos, foliación o redacción en los anexos, entre otros; pero, en algunos casos se admitieron las ofertas que presentaban errores idénticos, lo que evidenció el trato desigual entre los postores. También se asignaron puntajes sin justificación suficiente reflejando la falta de uniformidad en los parámetros para los postores.

En el caso de la Adjudicación Simplificada n. 014-2024-CS-MM-1-1, algunas ofertas no fueron admitidas por motivos subsanables como la ausencia de fecha del valor referencial, exigencia de redondeo de decimales en porcentajes de subtotales, así como por la exigencia de coincidencia exacta de fechas y firmas legalizadas, entre otros, las cuales no constituyen causales de no admisión de ofertas. Sin embargo, se admitieron otras dos ofertas que no cumplían las especificaciones técnicas y que no eran susceptibles de subsanación.

Mientras que en la Adjudicación Simplificada n.° 015-2024-CS/MM-1 se declaró como no admitidas a ofertas que no contaban con la legalización notarial de firmas en la promesa de consorcio a pesar que esa formalidad es subsanable, así como la no coincidencia de fechas en todos los documentos y errores u omisiones formales o materiales. También se advirtieron deficiencias en la revisión de ofertas económicas al no justificar los puntajes asignados y aplicar criterios distintos en la verificación de los documentos.

Cabe resaltar que en dicho informe se revela que, en estos tres últimos procedimientos, se detectó empate entre postores que comparten vínculos familiares y societarios, respecto de los cuales el comité de selección efectuó el desempate mediante sorteo electrónico entre el primer y segundo lugar. Independientemente de cuál de estos resultara adjudicatario, la contratación recaería en el mismo grupo familiar.

Finalmente, en la Adjudicación Simplificada n.° 017-2024-CS/MM-1 se admitieron ofertas que no cumplían la totalidad de los requisitos establecidos en las bases y otras fueron rechazadas por defectos formales irrelevantes y sin justificación que demostrara su incidencia en la validez de la propuesta; mientras que en la fase de calificación el comité de selección otorgó la buena pro a postor que no acreditó contar con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato.

