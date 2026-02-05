Corpac informa que se restableció servicio aéreo en el Jorge Chávez tras casi dos horas de paralización

Alrededor de las 5.20 p. m. del 5 de febrero, el Aeropuerto Jorge Chávez comunicó que paralizó los vuelos debido a que el sistema de radar de la torre de control presentó problemas técnicos durante las operaciones aéreas. Luego de casi dos horas, se restableció el servicio a las 7.59 p. m., pero con varios retrasos.

Así lo informó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) tras el desbarajuste de los radares. Según el comunicado, la “presentación de imágenes” del Centro de Control de Tránsito Aéreo presentó contingencias, por lo que se ordenó la reorganización de los vuelos para mantener la seguridad.

Corpac reconoció que varios de los vuelos se retrasaron, por lo que se encuentran en un proceso de regularización para avisar a los usuarios.

En ese sentido, la empresa agradeció la comprensión de las líneas aéreas y de las personas ante las demoras por la situación crítica que se presentó. Asimismo, indicaron que su prioridad fue la seguridad de los vuelos.

VIDEO RECOMENDADO