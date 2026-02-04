Crisis en EsSalud: quimioterapias de pacientes con cáncer en riesgo por falta de medicamentos en el Hospital Rebagliati

Continúan las denuncias contra la atención en los hospitales de EsSalud. Además de las largas colas y falta de citas para diversas especialidades, pacientes con cáncer también evidenciaron el desabastecimiento de medicamentos esenciales para sus tratamientos oncológicos.

Una paciente del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati denunció en Latina Noticias que de las tres medicinas que debe recibir para luchar contra el cáncer de colon, solo ha recibido una. Cuenta además que lleva esperando que le entreguen los medicamentos desde hace un mes, razón por la cual sus quimioterapias han sido reprogramadas.

Al igual que ella, otras personas que padecen cáncer se encuentran en la misma situación y es que de aproximadamente 50 pacientes oncológicos, solo 20 recibirán hoy el tratamiento de quimioterapia. Los afectados son en su mayoría aquellos que no lograron comprar sus medicinas con dinero de su bolsillo, suma que puede llegar a los 1200 soles.

Víctor es otro asegurado que ha viajado hasta cuatro veces desde Cañete para recoger las pastillas de su madre, quien padece cáncer de páncreas. Según denunció, el hospital Rebagliati no entrega desde el mes de diciembre la pastilla pancreatina lo que ha generado el deterioro de la salud de su progenitora.

