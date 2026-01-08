Fiscalía realiza diligencias tras asesinato de chofer de combi: ¿cuál es la situación legal de policía que abatió a sicario?

El Ministerio Público informó a través de sus redes sociales que se encuentra realizando diligencias urgentes en el marco de las investigaciones por el asesinato del conductor de una combi, cuyo atacante fue abatido por un agente de la Policía Nacional vestido de civil que transitaba por el distrito de Comas.

A través de sus redes sociales, el ente de justicia dio a conocer que el Segundo Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte estará a cargo de las diligencias por el fallecimiento de José Marín, quien murió tras ser atacado a balazos por un sicario en la avenida Víctor Andrés Belaúnde.

Además del levantamiento del cadáver, también se dispuso la realización de las pericias de criminalística en la escena del crimen, y que la División de Homicidios de la Policía Nacional recabe los informes de necropsia, los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona, las declaraciones de los familiares del conductor y demás testigos.

¿CUAL ES LA SITUACIÓN LEGAL DEL POLICÍA QUE MATÓ A SICARIO?

En el comunicado, el Ministerio Público también confirmó que el efectivo de la Policía Nacional que abatió al sicario que mató al conductor de una combi tras una intensa persecución, será incorporado en las investigaciones como testigo.

“De acuerdo con los hechos registrados por cámaras de vigilancia de la zona, un efectivo policial vestido de civil que fue testigo del suceso persiguió al presunto autor de los disparos, Ángel Paredes (31), y le pidió que se detenga. Ante la negativa, el agente abatió al hombre utilizando su arma de fuego reglamentaria. (…) El fiscal adjunto provincial Marco Antonio Carrillo Medallo dispuso la incorporación del agente policial al caso en calidad de testigo”, informó.

