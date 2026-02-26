Defensor de la Policía apunta presuntas omisiones en accionar de Fiscal a cargo del caso Lizeth Marzano

El general Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía Nacional del Perú, salió en defensa de los policías implicados en caso Lizeth Marzano, quienes fueron captados en los exteriores de la vivienda de la novia de Adrián Villar poco después del accidente que le quitó la vida a la deportista.

Según explicó, el brigadier PNP Cortez vio el accidente mientras se encargaba del monitoreo de las cámaras de seguridad de San Isidro, pero las imágenes no permitieron identificar el vehículo implicado en el atropello de Lizeth Marzano.

Horas después, él empezó a recibir reportes de vecinos sobre la presencia de personas extrañas en el parque de la calle Los Eucaliptos por lo que dio aviso a la Comisaría de Orrantia y ordenó al suboficial John Matencio a verificar qué ocurría en esa zona, sin embargo, cuando este llegó, Adrián Villar, su papá y Marisel Linares ya habían abandonado el lugar.

Habría sido en ese momento que Cortéz le pidió a su colega que indagara sobre el posible vínculo de esas personas con el accidente. Según Máximo Ramírez, Matencio no ingresó al edificio donde vive Francesca Montenegro (enamorada de Adrián Villar) y se limitó a preguntar al conserje sobre ruidos molestos ocasionados por desconocidos.

Asimismo, dijo que el brigadier Cortez fue quien llegó al lugar en una camioneta de Serenazgo para tomar fotos a las cámaras de seguridad ubicadas en el frontis del inmueble. Esto luego de que el vigilante se negara a brindar las imágenes de videovigilancia.

APUNTÓ A LA ACTUACIÓN DE LA FISCAL

El director de la Defensoría PNP desvió el foco de atención hacia la gestión de la fiscal Yanet Roller Rodríguez, señalando presuntas omisiones en la investigación:

“Me extraña a mí la participación de la fiscal, de la doctora Yanet Roller Rodríguez, porque la Policía, el día 20 de febrero, pidió la detención preliminar del joven Adrián Villar y de la señora Marisel Linares. Sin embargo, la fiscal no lo aceptó“, sentenció Máximo Ramírez.

Según el general, la fiscal optó inicialmente por un impedimento de salida del país, medida que considera insuficiente. Aseguró que la orden de detención solo se tramitó ante la presión mediática, reafirmando que la institución policial actuó bajo cumplimiento del deber en una intervención que duró apenas ocho minutos.

