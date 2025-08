Delincuentes atacan clínica con explosivos y exigen cupo mensual de S/50 mil

La inseguridad sigue golpeando sin tregua. Esta vez, una clínica privada ubicada en El Callao ha sido blanco de una ola de extorsiones violentas que incluye atentados con explosivos, disparos y amenazas de muerte. El médico Goyen Salazar denunció ante las cámaras de Latina Noticias que su vida, la de su familia y la de su personal están en peligro.

“Estamos siendo extorsionados desde el 1 de julio. El día 21 ya atentaron con explosivos y ese mismo día recibí mensajes amenazantes exigiéndome el pago de S/50 mil mensuales”, denunció el galeano.

Pero la situación no quedó allí. Los delincuentes también atacaron la casa de su madre, donde el doctor suele estacionar su vehículo. “Dispararon en horas de la madrugada. No respetan nada ni a nadie, hay niños, mujeres embarazadas… no les importa. Solo quieren que paguemos”, agregó.

Salazar también criticó la falta de acción por parte de las autoridades. Según dijo, ya presentó la denuncia en la Dirincri de la avenida España y entregó su celular con todas las pruebas, pero hasta el momento no ha recibido protección ni respuestas concretas.

“Nos sentimos completamente desprotegidos. Exigimos seguridad para seguir trabajando, pero si esto continúa así, tendremos que cerrar la clínica. No voy a arriesgar la vida de mi familia. Incluso estamos considerando irnos del país”, expresó con indignación.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7