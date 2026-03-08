Denisse Miralles: “Resolución de obligatoriedad de clases virtuales ya es oficial”

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señaló que el Gobierno del presidente José María Balcázar ya publicó la resolución viceministerial que declara la obligatoriedad de suspender las clases presenciales y obliga a que se dicten de forma virtual.

“Ya debe estar publicada la resolución viceministerial que declara la obligatoriedad de suspender las clases. Es obligatorio. No se suspenden las clases, tienen que ser virtuales”, declaró en Punto Final.

Esto debido a la decisión del Ejecutivo de realizar clases virtuales entre el 9 y 13 de marzo para reducir la movilidad, ante la presión sobre la demanda energética ante la escasez de GNV.

“Este Gobierno está tratando de tomar medidas y ser preventivos. Tenemos que reducir el consumo de combustible en la ciudad. Debemos reducir la movilidad por la ciudad para ahorrar el combustible que se necesita para el retorno a clases”, agregó.

Por otro lado, Denisse Miralles señaló que el plazo de 14 días dispuesto por el Gobierno no sería ampliado por los reportes que llegan desde el Cusco: “El reporte de TGP es positivo en eso, estamos dentro del plazo estimado. Hoy han volado todo el día, ya toda la maquinaria está en la zona y solo queda la reparación”.

DESCARTAN INCREMENTO EN PRECIOS DE COMBUSTIBLES

En cuanto al precio del combustible, la primera ministra señaló que el país compra combustible a proveedores que traen petróleo de distintas partes del mundo, entre ellas del Medio Oriente, que vive un panorama geopolítico complicado por los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos.

“En este momento no, pero esa es una crisis en desarrollo y no podemos decir que va pasar la siguiente semana. Por ahora no hay incremento de precio, salvo casos de especulación”, dijo.

SOBRE UN DUCTO SEGURO PARA EL GNV

En tanto, Denisse Miralles señaló que el Ejecutivo dejará bases para que en un futuro se pueda analizar la construcción de un segundo ducto seguro para evitar que el país tenga que racionar GNV ante nuevas fallas del sistema.

“Ahorita no es de la empresa, el Estado peruano tiene que licitar o ver la manera de usar este sistema. Hacer un ducto seguro puede ser. Lo que estamos haciendo es dejar esas bases listas”, agregó.

Finalmente, la titular de la PCM se mostró confiada en que obtendrán el voto de confianza el próximo 18 de marzo ante el Pleno del Congreso de la República. Espera que en el diálogo se pueda convencer a las bancadas que adelantaron que no respaldará al Gabinete.

