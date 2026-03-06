Temas
Lima

Ministerio de Trabajo emite comunicado por teletrabajo en medio de crisis energética

Lima
Ministerio de Trabajo emite comunicado por teletrabajo en medio de crisis energética
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emitió un comunicado luego de que la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, dispuso la modalidad de teletrabajo en el sector público en Lima y Callao durante diez días, en el marco de las medidas adoptadas para racionalizar los recursos energéticos.

En su mensaje, el MTPE demandó a los empleadores a aplicar el teletrabajo u otorgar vacaciones pendientes o adelantadas a sus trabajadores.

Asimismo, en caso no sea posible aplicar ninguna de las recomendaciones mencionadas, el MTPE pidió a las empresas “adoptar otras medidas reguladas por el marco legal vigente, sin que ello implique afectar los derechos fundamentales de los trabajadores”.

Cabe recordar que una deflagración y fuga de gas en la estación de válvulas KP43 en Megantoni, Cusco, ocurrida a inicios de marzo, ha generado un desabastecimiento nacional en el suministro de gas natural. El incidente dejó al menos 60 familias afectadas y forzó la declaratoria de emergencia del sector por 14 días.

