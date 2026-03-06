Ministerio de Trabajo emite comunicado por teletrabajo en medio de crisis energética

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emitió un comunicado luego de que la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, dispuso la modalidad de teletrabajo en el sector público en Lima y Callao durante diez días, en el marco de las medidas adoptadas para racionalizar los recursos energéticos.

En su mensaje, el MTPE demandó a los empleadores a aplicar el teletrabajo u otorgar vacaciones pendientes o adelantadas a sus trabajadores.

Asimismo, en caso no sea posible aplicar ninguna de las recomendaciones mencionadas, el MTPE pidió a las empresas “adoptar otras medidas reguladas por el marco legal vigente, sin que ello implique afectar los derechos fundamentales de los trabajadores”.

Cabe recordar que una deflagración y fuga de gas en la estación de válvulas KP43 en Megantoni, Cusco, ocurrida a inicios de marzo, ha generado un desabastecimiento nacional en el suministro de gas natural. El incidente dejó al menos 60 familias afectadas y forzó la declaratoria de emergencia del sector por 14 días.

VIDEO RECOMENDADO