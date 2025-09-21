Percy Tenorio: fiscalía investiga su papel en desalojos, contratos y nexos con altos funcionarios

Un terreno de más de 80 hectáreas en el kilómetro 11 de la carretera a Cieneguilla, en La Molina, se ha convertido en el epicentro de una investigación fiscal que apunta a algo más que una disputa de propiedad privada. Según el Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder, policías habrían sido usados de manera irregular para favorecer a la empresa Arenera La Molina.

Pero este episodio no sería aislado. La tesis fiscal señala a un mismo operador detrás de varios hechos: Percy Tenorio Gamonal, coronel en retiro de la Policía Nacional y abogado, aparece como pieza clave en un mecanismo repetido que involucra a efectivos policiales en operaciones cuestionadas.

UN DESALOJO IRREGULAR EN CIENEGUILLA

El 15 de octubre de 2024, Tenorio encabezó —como abogado de la arenera— un operativo junto a policías de la comisaría de Manchay y civiles para recuperar el predio ocupado por Lineth Rocío Ramírez Quispe. Según la denuncia, unas 50 personas ingresaron sin mostrar ninguna orden judicial.

Ese mismo día, un video registró la presencia de Tenorio dentro del terreno. Horas después, el entonces jefe de la Región Policial Lima, general Felipe Monroy, reforzó la operación con 50 agentes más. Ante la irregularidad, Ramírez Quispe presentó primero una denuncia en Lurín y, casi un año después, formalizó su caso ante el Equipo Especial.

UN NOMBRE QUE SE REPITE EN DISTINTOS CASOS

No es la primera vez que Percy Tenorio aparece en el radar de la Fiscalía. En 2020, fue señalado por su participación en los operativos durante las marchas contra la vacancia de Martín Vizcarra, donde murieron Inti Sotelo y Bryan Pintado. En ese proceso fue defendido por Juan José Santivañez, hoy ministro de Justicia.

Este año, su nombre volvió a los expedientes en el caso Ícaro. Según la tesis fiscal, Tenorio habría coordinado con policías para desalojar terrenos en Ayacucho vinculados al empresario Franco Parodi, solicitando pagos de hasta 160 mil dólares. Además, registros de visitas lo vinculan con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.

Testimonios también lo colocan como beneficiario de contratos de defensa legal a favor de policías procesados por las muertes en protestas, con montos que, en total, superarían el millón de soles.

La Fiscalía ahora busca confirmar si en el caso de Cieneguilla existió coordinación irregular entre la empresa privada y efectivos policiales. Para ello, ha solicitado información a la comisaría de Manchay, a la Región Policial Lima y a la propia Arenera La Molina.

Tres escenarios diferentes —las marchas de noviembre, la mina El Dorado y el caso Arenera La Molina— parecen dibujar un mismo patrón: el presunto uso indebido de la Policía para fines privados o políticos, con Percy Tenorio en el centro de la trama.

VIDEO RECOMENDADO