Congresista Guido Bellido propone noveno retiro de AFP de hasta 22 mil soles

El congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, presentó un proyecto de ley de un retiro extraordinario facultativo de hasta 4 UIT (S/22,000) de los fondos de pensiones administrados por las AFP.

La iniciativa plantea que este noveno desembolso se realice en tres armadas mensuales dentro de un plazo máximo de 90 días. Además, establece el carácter intangible de los fondos, lo que significa que no podrán ser objeto de descuentos, retenciones ni compensaciones legales, garantizando así que los afiliados accedan al total de su dinero.

Asimismo, se dispone que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP reglamente el procedimiento en un plazo no mayor de 30 días desde la entrada en vigencia de la norma.

ARGUMENTOS DETRÁS DEL NOVENO RETIRO

Según el congresista, la propuesta responde al actual escenario económico del país, marcado por un crecimiento por debajo de lo proyectado y una desaceleración que impacta en los ingresos de los hogares.

“Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas ha proyectado un crecimiento cercano al 3.2% para el 2026, diversos factores han limitado el dinamismo económico, afectando la generación de ingresos en los hogares, lo que evidencia la necesidad de contar con mecanismos de liquidez ante situaciones excepcionales”, mencionó.

En ese sentido, el legislador sostiene que este nuevo retiro busca fortalecer la capacidad de gasto de las familias. Este proyecto deberá ser evaluado en comisiones antes de su eventual debate en el pleno.

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