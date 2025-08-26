Día del Adulto Mayor: Pescadores de Punta Negra convierten cuero de pescado en arte y emprendimiento

En el distrito de Punta Negra, un grupo de pescadores, usuarios del programa Pensión 65, elabora diversos productos a base de cuero de pescado que preparan de manera artesanal, como billeteras, monederos, llaveros, bolsos, entre otros artículos decorativos.

Hace más de 50 años, Daniel Milla (67), Fidel Huamán (73), Saturnino Aguirre (74), Henry Andrade (78), Gregorio Carrera (80) y Gerardo Medina (84), pescaban en los riscos de la Playa Pocitas. Con el tiempo, decidieron aventurarse por comenzar a utilizar otros insumos de las especies acuáticas.

Luego de recibir una capacitación del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) para utilizar la piel de pescado, Milla decidió emprender en la materia.

“Tenemos un emprendimiento artesanal a base de pescado: toyo, perico y corvina. Con este insumo saco diversos productos que aprendí con capacitaciones de Fondepes. Es una iniciativa que no se puede hacer solo, porque el curtido vegetal para la piel es de 5 días, un proceso natural y no tóxico”, precisó Milla.

Asimismo, detalló que el curtido vegetal “está hecho por polvos de 16 productos naturales, como plantas, esencias, raíces, entre otros”. Agregó que se trata de un trabajo para el cual requiere de apoyo, por lo que decidió reunir a sus amigos y colegas de toda la vida.

“Además de la pesca del día, voy al pesquero, compro las pieles de los peces más grandes que van a filetear. Vengo con 17 a 25 pieles grandes. Luego inicio el proceso de 5 días para tener el cuero final. Yo lo hago de forma artesanal, pero espero comprar una máquina que parece un tambor, para agilizar el proceso”, explicó.

Por más de cinco décadas, los pescadores, que ahora son usuarios del programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), se han forjado para sacar adelante a sus familias y luchar por los derechos de sus colegas en el distrito sureño de Lima.

“Nos conocimos hace 40 años, nos tenemos un gran cariño y una eterna gratitud hacia el mar que nos ha regalado tanto. Nos ha permitido sobrevivir y mantener a nuestras familias. Por eso, seguimos pescando y también lo cuidamos de las personas que ensucian las orillas”, manifestó Andrade Delgado, quien también es presidente del Gremio de Pescadores de Punta Roca y Punta Negra.

De igual manera que hace muchos años, en estas épocas siguen dando lucha como referentes de la pesca artesanal.

