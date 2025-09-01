Dictan 36 meses de prisión preventiva para Liseth Cruz Ruiz, conviviente de alias ‘El Monstruo’

El juez Roberth Rimachi Pilco dispuso 36 meses de prisión preventiva contra Liseth Albina Cruz Ruiz, la conviviente de Erick Moreno, más conocido como “El Monstruo”. Cruz Ruiz llegó al Perú, expulsada de Bolivia y traída a nuestro país luego de ser capturada en junio del presente año. Para las autoridades, esta mujer cuyo alias responde a “La Patrona” sería la cajera y operadora de “Los injertos del cono norte”.

“Por tanto, este despacho declara fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público para la ciudadana Liseth Albina Cruz Ruiz, en consecuencia dispongo el plazo de 36 meses de prisión preventiva contados de su fecha de aprehensión”, ordenó el juez.

Lizeth Cruz Ruiz, conviviente del temido delincuente conocido como “El Monstruo”, enfrentó una prolongada audiencia en la que, con evidente nerviosismo, intentó negar cualquier vínculo con las actividades criminales de Erick Moreno. Sin embargo, la Fiscalía presentó pruebas que la señalan como presunta coordinadora de extorsiones, administradora de fuertes sumas de dinero y responsable de resguardar los ingresos ilícitos del cabecilla, quien continúa prófugo de la justicia.

Durante la sesión, la defensa de Cruz Ruiz cuestionó los elementos de convicción y aseguró que su cliente no busca obstruir las investigaciones ni fugar del país. Incluso deslizó que las imágenes y videos en los que aparece enviando mensajes extorsivos a empresarios y transportistas serían producto de inteligencia artificial. “Su único pecado es ser pareja de Erick Moreno”, replicó la abogada, rechazando la versión fiscal.

No obstante, el Ministerio Público enfatizó que la mujer tendría capacidad de influir en otros investigados de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte” para ocultar pruebas clave. Con su prisión preventiva, la conviviente de “El Monstruo” se suma a la lista de allegados detenidos, luego de que en agosto el Poder Judicial dictara 36 meses de arresto domiciliario contra su madre, Martina Hernández de la Cruz, acusada de actuar como cajera de la red, guardando el dinero de asesinatos, extorsiones y atentados en Lima.