Digemid ordena el retiro inmediato de cremas antiarrugas chinas por riesgo grave a la salud

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió una alerta sobre un lote de productos cosméticos de origen chino, ya que pondrían en riesgo la salud del público. Por ello, dispuso su retiro y destrucción para evitar su reventa en el mercado.

Cremas faciales y antiarrugas de la marca Argan Oil Día y Noche, del fabricante Jiedong Xuemei Cosmetic Co., Ltd., serán retirados al no cumplir con el standard mínimo de control de calidad.

La Digemid aun no ha especificado cuáles serían los riesgos o consecuencias de usar estos productos.

En ese sentido, exhortó a profesionales de salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos, responsables del suministro de medicamentos en el sector público y privado, y al público en general a no usar estas cremas y reportarlas.

ALERTA EN PASTAS DENTALES

Cabe resaltar que, en las últimas semanas, la Digemid alertó sobre el uso otros productos debido a que serían dañinos para la salud. Este es el caso de 14 tipos de pasta dental que fueron observadas, ya que contenían fluoruro de estaño y contaban con una Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente en el país.

Estos son los productos considerados en la sanción: