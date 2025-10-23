El 1 de noviembre es el próximo feriado ¿Cuántos feriados restan en el 2025?

El próximo feriado nacional en el Perú será el sábado 1 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de Todos los Santos, una jornada ideal para disfrutar en familia, organizar una breve escapada o participar en las tradicionales actividades religiosas que se desarrollan en Lima y provincias.

QUÉ SE CELEBRA EL 1 DE NOVIEMBRE

El Día de Todos los Santos es una festividad religiosa que la Iglesia católica dedica a todos los santos y mártires que consagraron su vida a la fe cristiana, incluso a aquellos que no fueron canonizados oficialmente. En el Perú, miles de familias visitan los cementerios, llevando flores, música o comida para recordar a sus seres queridos. Además, las iglesias celebran misas especiales en honor a esta fecha.

Esta tradición se remonta al siglo VIII, cuando el papa Gregorio III eligió el 1 de noviembre para rendir homenaje a los santos. Años después, el papa Gregorio IV extendió la celebración a toda la Iglesia, consolidando así una de las fechas más importantes del calendario católico.

CUÁNTO DEBEN PAGARME POR TRABAJAR EN FERIADO

Según el Decreto Legislativo N.º 713, los feriados son días de descanso remunerado para todos los trabajadores. Si una persona labora durante el feriado sin descanso sustitutorio, le corresponde el pago del día feriado más una sobretasa del 100%, es decir, el doble de su remuneración.

Los servicios esenciales, como salud, limpieza, electricidad, transporte, seguridad y expendio de alimentos, suelen continuar operando. Las empresas que no cumplan con el pago o el descanso compensatorio pueden recibir multas que van desde S/1,058 hasta S/24,163, dependiendo del tamaño de la empresa.

CUÁNTOS FERIADOS RESTAN EN EL 2025

Luego del Día de Todos los Santos, aún quedan tres feriados nacionales por celebrar este año: