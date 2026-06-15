Pisco: Directora Cecilia Yupanqui agrede a niño con autismo en el colegio especial San Clemente

Un caso de presunta violencia escolar ha generado indignación en Pisco. Liliana, madre de un niño con trastorno del espectro autista (TEA), denunció públicamente que la directora del CEBE San Clemente, Cecilia Yupanqui García, por agredir a su hijo dentro del centro educativo.

Según contó en Arriba Mi Gente, recién se enteró de lo ocurrido tras recibir un video grabado dentro del colegio, donde se observa a la directora sujetando bruscamente al menor, empujándolo y retirándolo del aula mientras el niño llora y grita desesperadamente.

“Mi niño es calmado, obediente y cariñoso. No es agresivo”, aseguró la madre, quien cuestionó el actuar de la docente, considerando que el colegio atiende a menores con habilidades especiales y debería contar con personal capacitado para manejar situaciones de crisis.

Liliana reveló que la directora fue separada temporalmente por dos meses, aunque teme que vuelva a trabajar con los menores. “Yo exijo justicia para mi hijo y para tantos niños que no pudieron denunciar”, expresó visiblemente afectada.

Además, señaló que durante una conversación, la propia directora habría mencionado un caso similar ocurrido el año pasado, lo que ha despertado aún más preocupación entre los padres de familia.

La madre pidió una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para evitar que otros niños vuelvan a atravesar una situación similar.

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