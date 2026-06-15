Grupo Terna sorprende a “Pichichi” con operativo encubierto disfrazado de mascotas del Mundial

Un inusual operativo del Grupo Terna terminó con la captura de alias “Pichichi”, un sujeto vinculado presuntamente al tráfico de drogas, quien volvería a prisión por tercera vez por el mismo delito.

Los agentes sorprendieron a los intervenidos utilizando disfraces de las mascotas del Mundial: un águila, un alce canadiense y un jaguar mexicano. La estrategia buscaba pasar desapercibidos en la zona mientras un dron vigilaba desde el aire los movimientos cerca de la vivienda intervenida.

La Policía ingresó al inmueble tras detectar presuntas actividades ilícitas y encontró evidencias que confirmarían la venta y producción de drogas. Durante el operativo se incautaron narcóticos, celulares, dinero en efectivo y una pistola.

Además, sobre una mesa del comedor se hallaron sustancias ilegales, periódicos y ligas, elementos que serían usados para el empaquetado de droga, proceso conocido coloquialmente como “queteo”.

Según las autoridades, la vivienda continuaba operando como un centro de preparación y distribución de estupefacientes. En las imágenes difundidas del operativo también se escucha a los agentes cuestionar a los detenidos mientras registraban los paquetes hallados dentro del inmueble.

La intervención del Grupo Terna ha generado reacciones entre ciudadanos que piden operativos constantes para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas, una problemática que sigue afectando distintos sectores del país.

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