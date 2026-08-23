El dilema de las motos eléctricas en el Perú: ¿pueden cirular por ciclovías y son necesarios documentos?

En Lima, los vehículos eléctricos se han convertido en una alternativa de movilidad para cada vez más personas. Sin embargo, el equipo de Punto Final encontró que muchos usuarios desconocen qué requisitos legales deben cumplir y que deben circular por la pista junto a los autos. Mientras los ciclistas denuncian que algunas motos eléctricas invaden sus espacios, quienes las utilizan aseguran que salir a las avenidas los expone a un peligro mayor.

Ayrton, un usuario de bicicleta, asegura estar cansado de encontrarse diariamente con vehículos eléctricos que circulan por las ciclovías a mayor velocidad y con un tamaño superior al de una bicicleta. Del otro lado está Carlos Alcalá, quien utiliza una moto eléctrica y explica que prefiere la ciclovía porque considera peligrosas las avenidas de Lima, donde comparte la vía con automóviles, buses, combis y camiones.

El problema se agrava porque muchos propietarios aseguran que cuando compraron sus vehículos no fueron informados de que necesitaban SOAT, placa y licencia de conducir. Carlos, por ejemplo, adquirió su moto hace aproximadamente ocho meses por poco más de S/2.000 y afirma que le indicaron que no necesitaba estos documentos.

¿Qué vehículos eléctricos pueden circular por una ciclovía?

Según Antonio Ruiz Facundo, director de Transporte Vial, existen diferencias entre los vehículos de movilidad personal y las motos eléctricas. “Una cosa son los vehículos de movilidad personal y otra cosa son las motos eléctricas”, explicó. Los primeros pueden compartir la ciclovía bajo determinadas características, mientras que las motos pertenecientes a la categoría L deben circular por la pista.

El funcionario también señaló que la velocidad no es el único elemento que determina la clasificación de un vehículo. En ese sentido, el informe muestra que no todas las bicicletas eléctricas, scooters y motos eléctricas pueden recibir el mismo tratamiento. Gino Ataurima, de la Sociedad de Consumidores de Vehículos Eléctricos, sostuvo que existen vehículos de movilidad personal que, por sus características técnicas, están permitidos en las ciclovías y pidió al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) aclarar las reglas.

La confusión también alcanza a quienes comercializan estos vehículos. Luis Bernal, importador de motos eléctricas, reconoció que hubo un periodo en el que estos vehículos se vendían sin que los compradores solicitaran SOAT, tarjeta de propiedad u otros documentos. Ante ello, Ruiz Facundo cuestionó que, si desde 2019 existía conocimiento sobre usuarios que adquirían estos vehículos con información inexacta, la situación continúe años después.

El negocio, además, ha crecido rápidamente. Según la información de Sunat consignada en el informe, durante 2025 ingresaron al país motos eléctricas por más de US$21 millones, mientras que en 2026 las importaciones ya bordeaban los US$20 millones pese a que el año todavía no terminaba.

¿Qué pasará con los usuarios de motos eléctricas?

La situación genera especial preocupación entre personas que adquirieron estos vehículos precisamente como una alternativa para movilizarse de manera segura. Algunos adultos mayores y usuarios con movilidad reducida los utilizan para desplazarse por la ciudad, mientras que algunas madres los emplean para llevar a sus hijos al colegio y evitar las dificultades del transporte público en hora punta.

El MTC sostiene que trabaja en una solución. Antonio Ruiz Facundo indicó que la entidad busca incorporar dentro de las reglas a los vehículos que hasta ahora no han podido cumplir los requisitos. En ese sentido, el MTC, según el informe, prevé tener listas las reglas para ordenar esta situación en un plazo máximo de dos meses.

Mientras tanto, algunos propietarios enfrentan otro problema: las empresas que les vendieron sus vehículos ya no existen. Eso dificulta conseguir los documentos necesarios para formalizarlos. Uno de los usuarios entrevistados contó que compró su moto de segunda mano a una persona que ya no se encuentra en el país y que, pese a conservar la boleta y los papeles del vehículo, no ha podido completar el proceso.

Después de años de desinformación y falta de claridad, ordenar el uso de los vehículos eléctricos no debería significar trasladar el riesgo de un espacio a otro. La norma puede establecer por dónde deben circular, pero el desafío será garantizar que ciclistas, peatones, conductores y usuarios de estos vehículos puedan llegar seguros a su destino.

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