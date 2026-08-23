Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este domingo 23 de agosto | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 23 de agosto de 2026.

SIN ESCUDO FRENTE A LAS EXTORSIONES

La extorsión al transporte sigue cobrando víctimas en Lima. En lo que va del año, 64 conductores han sido asesinados, según cifras de la Policía. Ahora, el delito también alcanza al transporte interprovincial.

La madrugada del miércoles 19 de agosto, un bus de Cruz del Sur fue atacado a balazos en la avenida Canadá, en San Borja, mientras trasladaba pasajeros. No hubo heridos, pero el temor crece entre los transportistas, que exigen respuestas al nuevo gobierno y amenazan con un paro si sus demandas no son atendidas.

Harold Moreno recogió el testimonio de un chofer sobreviviente que aún tiene una bala alojada en la espalda y que, pese al ataque, tuvo que volver a trabajar.

También entrevistó a la hermana de un conductor asesinado semanas atrás. Ella denunció que, después del crimen, su familia fue extorsionada para pagar una supuesta “deuda” atribuida a la víctima.

TRAMPA MORTAL

Las intensas lluvias asociadas a la DANA Aníbal provocaron deslizamientos y huaicos en la quebrada Honda, en Ático, Caravelí, Arequipa, dejando varados durante seis días a cientos de vehículos y más de 972 personas en un tramo de la Panamericana Sur. Una mujer perdió la vida al intentar atravesar la zona afectada.

Nuestro corresponsal, Carlos Vásquez, llegó al lugar desde el inicio de la emergencia y permaneció allí para registrar el drama de quienes quedaron atrapados: historias de supervivencia, desesperación y muerte.

Esta es la crónica de seis días marcados por la angustia, el miedo y la incertidumbre de pasajeros y transportistas que esperaron la llegada de la ayuda del Gobierno central.

“RESUCITADOR DE MUERTOS”

María Horna revela una historia que parece sacada de una película. Un médico legista habría certificado la muerte de personas que, años después, reaparecían como trabajadores, afiliados a una AFP e incluso con supuestas familias que reclamaban millonarios seguros.

La Fiscalía y la Policía han reconstruido el presunto mecanismo de una organización criminal que habría utilizado certificados de defunción falsos para estafar a aseguradoras y cobrar más de 22 millones de soles.

Pero la investigación apunta aún más lejos. Los agentes sospechan que el médico Edgar Poma Condori también habría utilizado su cargo para declarar fallecidas a personas que eran buscadas por la justicia.

MOTOS ELÉCTRICAS: ¿SOLUCIÓN O PELIGRO?

Desde hace algunos meses, las motos eléctricas, en sus distintas formas y tamaños, han ganado presencia en las calles de la ciudad. Para muchos, representan una alternativa económica y práctica para movilizarse, pero su creciente uso también plantea nuevos problemas.

Estos vehículos circulan por veredas, pistas y ciclovías, mientras sus conductores se enfrentan a reglas que no siempre conocen. ¿Por dónde deben transitar? ¿Necesitan placa, SOAT o licencia? Y, sobre todo, ¿quién asume la responsabilidad cuando ocurre un accidente?

Jorge Dett salió a buscar respuestas a estas interrogantes y a conocer quién tiene responsabilidad en este nuevo escenario de movilidad, que cada vez genera más conflictos entre conductores, peatones y otros usuarios de las vías.

EL OPERADOR DE LOS BREVETES

Obtener un brevete en Lima se ha convertido para muchos usuarios en una carrera de obstáculos, marcada por largas esperas y malestar ante la existencia de un solo centro de evaluación para quienes buscan una licencia de conducir.

Pero detrás de este servicio existe una historia que va más allá de las colas. Carlos Hidalgo investigó a Circuito Vial Lima Norte, empresa creada hace apenas dos años con un capital inicial de 10 mil soles y que terminó convirtiéndose en la única autorizada para evaluar a conductores de Lima Metropolitana.

La empresa obtuvo esta condición mediante un convenio con la Municipalidad de Lima, vigente hasta el 2031. ¿Quiénes están detrás de Circuito Vial Lima Norte y cómo logró convertirse en el principal operador de los exámenes para obtener un brevete en la capital?