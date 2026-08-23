Único centro autorizado para licencias clase A en Lima: millonaria deuda y hasta seis horas de espera

Desde abril de este año, el Circuito Vial Lima Norte se convirtió en el único centro autorizado para que los conductores de la capital rindan los exámenes necesarios para obtener una licencia de conducir clase A. La medida generó cuestionamientos por la gran cantidad de horas que los usuarios esperan para ser atendidos y por las condiciones en las que la empresa habría obtenido el convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El centro, ubicado en la urbanización El Retablo, en Comas, ocupa un área de casi 45 mil metros cuadrados. Usuarios consultados por Punto Final señalaron que habían llegado a esperar más de seis horas debido a una caída del sistema.

¿CÓM SE OTORGÓ EL CONEVNIO?

En octubre del año pasado, el municipio firmó un convenio de cooperación interinstitucional con Circuito Vial Lima Norte para que realizara los exámenes de conocimiento y manejo para licencias clase B, correspondientes a motos y mototaxis. En abril, luego de que la comuna capitalina asumiera las competencias para este servicio por transferencia del Ministerio de Transportes, se firmó una adenda que permitió a la empresa evaluar también a quienes buscaban licencias clase A.

El acuerdo tiene vigencia hasta abril de 2031. De acuerdo con la investigación de Punto Final, no hubo un concurso público, sino una invitación de la Municipalidad de Lima a Circuito Vial Lima Norte. Raúl Fernández, jefe de la oficina de asesoría jurídica del municipio, sostuvo que no se trataba de una exclusividad, sino de un encargo mediante convenio.

LA EMPRESA DETRÁS DEL CIRCUITO

La compañía fue constituida en marzo de 2024 con un capital de S/10 mil. Hanna Cavero Quintana tenía entonces el 99% de las acciones y Martín Ojeda Trujillo, una acción. Cavero no brindó declaraciones antes de transferir sus acciones, mientras que parte del accionariado pasó a Edificaciones Blue Brickell, empresa fundada también en marzo de 2024.

Otro de los cuestionamientos es que la compañía registró su domicilio en un lote deshabitado en Carabayllo, la misma dirección que figuraba en el DNI de Cavero. La sede donde actualmente funciona el circuito está en Flor de Arayanes 497, un predio alquilado a la familia Fung Olórtegui por US$40 mil mensuales. El contrato de alquiler vence en diciembre de este año, mientras que el convenio con la municipalidad se extiende hasta 2031. El predio, además, figura dentro de un proceso que eventualmente podría llevar a su adquisición para la Línea 3 del Metro de Lima.

La empresa tampoco registró préstamos durante 2024. Sin embargo, desde marzo de este año comenzó a solicitar créditos y actualmente mantiene una deuda financiera superior a S/3,4 millones, de los cuales S/3,322 millones corresponden a préstamos de la Caja Metropolitana de Lima.

LA COMPARACIÓN CON TOURING

Según la comuna, la elección se produjo luego de evaluar propuestas de Touring y de Circuito Vial Lima Norte. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) reportó procedimientos sancionadores contra Touring, mientras que el ganador no registraba antecedentes. La norma, además, no exige experiencia previa. Mientras continúan los cuestionamientos, la Municipalidad de Lima asegura que prevé habilitar nuevos circuitos para atender la demanda.

VIDEO RECOMENDADO