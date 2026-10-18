El mapa de la muerte: Más de 220 ataques a balazos contra el transporte público en Lima y Callao en el último año

La Unidad de Investigación de Latina Noticias ha geolocalizado los atentados contra vehículos, que dejaron 107 fallecidos y 141 heridos, en los últimos 12 meses. Herramienta permite conocer las zonas de mayor incidencia de este fenómeno de violencia en la capital.

Escrito por José Luis Huacles

Unidad de Investigación de Latina Noticias

En un año, Lima Metropolitana y el Callao fueron escenario de una visible crisis de inseguridad que golpea un servicio esencial utilizado por millones de peruanos.

Un análisis detallado de geolocalización de ataques armados contra vehículos en la capital, revela un total de 222 atentados dirigidos a choferes, cobradores, e incluso pasajeros del transporte público. La Unidad de Investigación de Latina Noticias trabajó en un registro del fenómeno, utilizando información de fuente pública, para ubicar en un mapa de la ciudad el impacto del fenómeno, entre octubre de 2025 y octubre de 2026.

Los usuarios pueden identificar en este mapa, con íconos de color negro, los atentados contra el transporte público que dejaron como saldo heridos; mientras que, señalados en íconos de color rojo, los ataques en la ciudad que dejaron víctimas mortales.

Las víctimas de la violencia

Producto de estos atentados a balazos, se han reportado 107 personas fallecidas, en su gran mayoría choferes y cobradores, que salen a trabajar bajo amenazas de extorsión. Asimismo, la cifra de heridos es de 141, en los que también figuran pasajeros. El transporte principalmente afectado son los buses, combis y, en menor medida, las mototaxis.

Los epicentros de la violencia

Los distritos más afectados por los ataques fueron Comas, con un registro de 24 sucesos; seguido por San Martín de Porres y el Callao, cada uno con 20 atentados. Esta distribución demuestra que el impacto delictivo no afecta a todos por igual en la ciudad, siendo las zonas periféricas y de alto flujo vehicular las principales afectadas.

Este análisis territorial también expone que, mientras distritos periféricos soportan el embate de la extorsión y las balaceras, el cinturón costero integrado por los distritos de Magdalena, San Isidro, Miraflores, y Barranco no registraron ataques en este último año.Dicho contraste pone sobre la mesa preguntas como el impacto de la inversión municipal en seguridad; la concentración de mayores presupuestos y la revisión de los indicadores de eficiencia del patrullaje y el uso de cámaras de seguridad.

Además, la estadística revela que, en promedio, nueve personas son asesinadas cada mes producto de los disparos a transporte público; asimismo, se reporta que los casos se dan con una frecuencia de cada día y medio.

Las rutas más peligrosas

Este mapeo delictivo también permite identificar las vías donde la criminalidad realizó ataques con mayor frecuencia, como la Carretera Panamericana Norte, con 17 balaceras contra el transporte público, entre San Martín de Porres y Puente Piedra. Seguido por la avenida Túpac Amaru, con 9 registros similares entre Rímac y Carabayllo; finalmente, en la avenida Argentina se cuentan 7 ataques, donde las cuadras 23 y 24 de esta vía concentran al menos cuatro ataques.

Latina Noticias mantendrá actualizada esta herramienta a diario, y la pone a disposición de nuestra audiencia y las autoridades, para un mayor conocimiento de este fenómeno que se ha convertido en un flagelo para la ciudad.

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