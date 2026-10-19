Ejecutivo instala Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público

El Poder Ejecutivo formalizó la puesta en marcha de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, un grupo de trabajo enfocado en diseñar y ejecutar estrategias integrales frente al avance de la delincuencia organizada.

La ceremonia de instalación, desarrollada este domingo, estuvo encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien asume la conducción de esta instancia orientada a articular las decisiones de Estado en materia defensiva e investigativa.

#PCMInforma | El premier Luis Galarreta, junto a los titulares del @MininterPeru, @MindefPeru, @MinjusDH_Peru y @CancilleriaPeru, instaló la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público. “Esta instancia tiene por objetivo superar las trabas normativas, burocráticas, presupuestales y de gestión que frenan la lucha contra el crimen. Con ello daremos una respuesta contundente a la delincuencia y devolveremos la tranquilidad a las familias peruanas”, afirmó el premier. — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) October 19, 2026

El equipo de trabajo está integrado por una mesa ministerial clave para el frente de contención social e institucional. Además del titular de la PCM, forman parte del grupo los ministros César Astudillo (Interior), Rafael Belaúnde (Defensa), Ernesto Álvarez (Justicia y Derechos Humanos) y Carlos Espá (Relaciones Exteriores), uniendo de esta manera las carteras del gabinete vinculadas al control territorial, la inteligencia y el marco legal.

Para operativizar las acciones, las autoridades fijaron la sede operativa en el Cuartel General del Ejército, ubicado en el distrito de San Borja. Las instalaciones militares servirán como el punto neurálgico donde los integrantes del gabinete mantendrán sesiones permanentes de coordinación, evaluación de riesgo y monitoreo del despliegue de las fuerzas del orden en los puntos críticos del país.

Según la resolución suprema que rige a la comisión, el grupo cuenta con la facultad de citar a actores de los sectores público y privado con el fin de consolidar una postura homogénea ante la inseguridad. Entre sus atribuciones principales figuran la elaboración de proyectos normativos, la definición de metas operativas directas y el monitoreo continuo de los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo para asegurar su cumplimiento en el corto plazo.

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