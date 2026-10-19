Jorge Nieto sobre incidentes por facultades: “Tenemos un régimen malhecho”

El líder del partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, indicó que los parlamentarios de su organización política apoyarán en otorgar facultades legislativas a la presidenta Keiko Fujimori en materia de fenómeno de El Niño, seguridad ciudadana y otros que sean importantes tras un análisis. Sin embargo, ha solicitado un cambio en las reglas del Congreso bicameral tras los incidentes en la Comisión de Constitución.

La postura de Nieto se da luego de que el debate y votación para aprobar las 20 facultades en dichas materias se entrampara por una supuesta irregularidad, alegada por los partidos del oficialismo, tras quedar 6 votos a favor y 5 en contra. La oposición, como Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno, tras la negativa del presidente de dicho grupo de trabajo, abandonaron la sala y dejaron sin quórum a la agenda del 15 de octubre.

“Ha habido un mal manejo (…). Hubo maltrato de parte de quien conducía la mesa, creo que no hizo un buen trabajo el señor Mesía (Fuerza Popular) (…). El señor Mesía no ha propiciado ninguna conversación con los distintos sectores; yo creo que tiene algún tipo de acuerdo con un partido de oposición, quizás, y que puede sacar las cosas por delante”, respondió Nieto.

Acuerdos y desacuerdos por las facultades

El Partido del Buen Gobierno propone cambiar los reglamentos del Senado para transformar los reglamentos tras el problema en la discusión de la última sesión, pero no es bienvenido por el gobierno, según comentó a Punto Final, Jorge Nieto.

Indicó que el único acuerdo que se logró es el de apoyar las facultades sobre el fenómeno de El Niño con Renovación Popular, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Buen Gobierno.

Sin embargo, comentó que, en una conversación con un “alto cargo” del gobierno, se ha rechazado la posibilidad de cambiar los reglamentos del Congreso ante los problemas en la Mesa Directiva.

Se espera una nueva sesión en la Comisión de Constitución a las 11.00 a. m. del lunes 19 de octubre para arreglar dicho pormenor entre los parlamentarios de la Cámara de Senadores. Si las facultades son aprobadas, el pleno de dicha corte tendrá que debatirlo.

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