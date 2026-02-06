‘El Monstruo’ se victimiza ante la justicia

Desde la Base Naval del Callao donde permanece recluido, Erick Moreno Hernández rompió su silencio durante la audiencia en la que se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra por los delitos de organización criminal, extorsión y sicariato.

Alias ‘El Monstruo’ tomó la palabra para dirigirse al juez e intentar victimizarse al señalar que está arrepentido de todos sus crímenes.

“Le he hecho daño al pueblo, he pecado contra Dios. Quiero que me escuchen por el amor de Cristo, no me estoy victimizando, no pido que me bajen una condena, lo que yo voy a pagar lo voy a pagar porque es causa de mi desobediencia“, sostuvo el líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’.

PIDE PERDÓN A LA POLICÍA Y A SUS VÍCTIMAS:

Durante su intervención, el líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ afirmó haberse entregado a la religión por lo que ofreció disculpas a la Policía Nacional y pidió perdón a sus víctimas. En otro momento, se quebró al hablar de sus hijos.

“Tengo 7 hijos, me da tristeza por ellos, porque están sin su padre, me da tristeza de las personas que he dejado sin sus padres, me da tristeza de corazón haberles hecho tanto daño”, señaló aprovechando las cámaras del Poder Judicial.

LIMPIA A SUS CÓMPLICES:

En otro momento de la sesión judicial, Erick Moreno aseguró que está dispuesto a cumplir la condena que le imponga la justicia peruana, sin embargo, dijo que en varios casos usaron su nombre para extorsionar. Además, pidió que reconsideren la inocencia de algunas personas implicadas en su proceso.

“Hay personas que son inocentes, esas personas también lloran… quizás han sido engañados a entregar una tarjeta por 50 soles. A veces entregas tu tarjeta, te engañan, te intervienen y no sabes para qué era”, aseguró el peligroso criminal.

@latinanoticias 🔴 Durante la audiencia en su contra, el criminal Erick Moreno Hernández pidió perdón a la Policía si en algún momento la insultó. Además, “El Monstruo” afirmó que el diablo lo tenía “esclavizado”, por lo que, cuando se encontraba en Paraguay, tomó la decisión de entregarse a Dios. Sus declaraciones se dieron mientras enfrenta un pedido de 36 meses de prisión preventiva. ♬ Neutral synth BGM for news(1166762) – DaikixCousin

