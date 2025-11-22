¡El Perú está de luto! Guillermo Rossini fallece a los 93 años

El reconocido comediante e imitador Guillermo Rossini falleció a los 93 años. La lamentable noticie fue confirmada por su hijo, Coco Rossini, mediante su cuenta de Instagram.

La noticia conmocionó no solo a los usuarios de las redes sociales, sino también al medio artístico peruano debido al legado que dejó durante más de seis décadas de trayectoria.

Familiares, colegas y seguidores han empezado a expresar su pesar en redes sociales, resaltando su profesionalismo, carisma y la huella que deja en el humor peruano.

