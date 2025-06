Empresa de transportes ‘Santa Catalina’ no trabajará hoy por nueva extorsión

Lamentable. Este lunes 23 de junio, la empresa de transportes ‘Santa Catalina‘ no saldrá a trabajar debido a un nuevo ataque de extorsión. Y es que la noche del domingo y madrugada de este lunes, un vehículo fue atacado a balazos con el conductor adentro.

El trabajador logró salir ileso y fue ahí cuando se tomó la decisión de no salir a trabajar este lunes. Las rutas afectadas son la línea B y C que suman un total de 160 unidades que no trabajarán. Los choferes se han mostrado sorprendidos y asustados ya que es la cuarta vez que son amenazados.

Esta empresa de transportes recorre desde San Juan de Lurigancho a Villa María del Triunfo por lo que este lunes varios pasajeros se verán afectados al no contar con esta línea de transportes. Los choferes de ‘Santa Catalina’ mencionaron que no han encontrado respuesta por parte de la empresa.

