Encapuchados asaltan a empresario y se llevan 10 mil soles que acababa de retirar del banco

Luego de retirar 10 mil soles de un banco en San Martín de Porres, un empresario fue asaltado por dos delincuentes armados frente a varios transeúntes. El hecho ocurrió aproximadamente al mediodía del último lunes 30 de marzo en la avenida Perú, cerca al parque Olaya.

Cámaras de vigilancia captaron un auto color plateado estacionado en la esquina del cual descienden dos delincuentes. Al ver a su objetivo, ambos lo rodean amenazándolo con un arma y lo reducen en el piso. Cuando ya tenían encañoñado al empresario, uno de los hampones golpea a la víctima con la cacha de su arma. Tras forcejear durante algunos segundos, toman el dinero y huyen con rumbo desconocido.

Pese a que dos policías llegaron al lugar segundos después del atraco, los criminales lograron huir a bordo del mismo vehículo en el que llegaron.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7